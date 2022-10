Lee Jung-jae gewinnt bei Filmfestival in London Ehrenpreis

Photo : YONHAP News

Der koreanische Schauspieler Lee Jung-jae ist beim 7. London East Asia Film Festival (LEAFF) mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden.Lee wurde von der Jury einstimmig zum Gewinner des LEAFF Honorary Award gewählt.Dies wurde als Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten als Regisseur und Hauptdarsteller von „Hunt“ sowie dessen globalen Einflusses als erster asiatischer Schauspieler, der bei den Emmy Awards als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, bezeichnet.Lee Jung-eun wurde aufgrund ihrer Rolle im Film „Hommage“ mit dem Preis LEAFF Best Actor ausgezeichnet. Der Preis wird einer Schauspielerin oder einem Schauspieler mit hervorragenden schauspielerischen Fähigkeiten verliehen.Im Si-wan von „Emergency Declaration“ gewann den Preis LEAFF Rising Star.Die drei Schauspieler nahmen an der Eröffnungsfeier des Filmfestivals teil, das am Mittwoch (Ortszeit) in London stattfand.Das 7. London East Asia Film Festival findet bis zum 30. Oktober statt, dabei werden etwa 50 Filme aus Asien, darunter elf koreanische Produktionen, aufgeführt.