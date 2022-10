Treffen der Generalstabschefs Südkoreas und der USA – USA bekräftigen Verteidigungsversprechen

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten haben ihre Zusage für die Verteidigung Südkoreas, einschließlich der erweiterten Abschreckung, bekräftigt.Wie der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas am Donnerstag mitteilte, seien dessen Vorsitzender Kim Seung-kyum und sein US-Amtskollege Mark Milley am Mittwoch (Ortszeit) am Pentagon in Washington zum 47. Treffen des US-koreanischen Militärkomitees (MCM) zusammengekommen.Das MCM fand erstmals seit Kims Amtsantritt im Juli 2022 in Präsenz statt.Aus Südkorea nahmen Kim und der Oberdirektor der Direktion des JCS für strategische Planung, Lee Young-su, teil. Die USA wurden von Milley und dem Kommandeur des Indopazifischen Kommandos, John Aquilino, vertreten. Auch der Kommandeur der gemeinsamen Streitkräfte Südkoreas und der USA, Paul LaCamera, war anwesend.Milley habe die Verpflichtung der USA zur Verteidigung Südkoreas und ihr anhaltendes Engagement für eine erweiterte Abschreckung bekräftigt, teilte der JCS mit.Beiden Generalstabschefs wurde über die Durchführung des gemeinsamen Manövers Ulchi Freedom Shield (UFS) im August dieses Jahres berichtet. Sie lobten die Fortschritte, die bei der Umsetzung des Plans für den an Bedingungen geknüpften Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten erzielt wurden, einschließlich der erfolgreichen Durchführung der Bewertung der vollen Einsatzfähigkeit (FOC) des zukünftigen gemeinsamen Kommandos während der UFS-Übung.Das MCM fand im Jahr 1978 zum ersten Mal statt und wird jedes Jahr abwechselnd in Seoul und Washington abgehalten.