Südkorea meldet 25.431 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge weniger als 30.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass bis Mitternacht 25.431 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien.Es sind 4.072 weniger als am Vortag und 1.513 weniger als eine Woche zuvor.Es wurden 23 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erfasst, damit 20 weniger als am Vortag. Bislang wurden 28.922 Todesfälle registriert, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.Mit Stand 0 Uhr kurieren sich 140.398 Infizierte zu Hause aus.