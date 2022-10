Verteidigungsminister Südkoreas und Polens diskutieren über Kooperation

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und Polens haben die Zusammenarbeit für eine reibungslose Umsetzung der Waffendeals zwischen koreanischen Unternehmen und Warschau vereinbart.Verteidigungsminister Lee Jong-sup und sein polnischer Amtskollege Mariusz Błaszczak tauschten sich am Mittwoch bei einem Videotreffen über die Kooperation im Verteidigungsbereich und der Rüstungsindustrie aus.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul bewerteten beide Seiten, dass ihre Gespräche, die nur fünf Monate nach dem Südkorea-Besuch von Błaszczak im Mai erfolgten, von einer engen Kooperation zwischen den Verteidigungsbehörden beider Länder zeugen.Beide Seiten äußerten sich zufrieden damit, dass die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie reibungslos sei. Sie einigten sich, den Umfang der Kooperation zu erweitern.Błaszczak sagte, dass der Abschluss der Kaufverträge über koreanische Waffen, einschließlich des Mehrfachraketenwerfers Chunmoo, vom Vertrauen in südkoreanische Waffensysteme herrühre. Er bedankte sich für die Zusage Südkoreas, für die Umsetzung der Verträge Unterstützung zu leisten.Der polnische Verteidigungsminister hatte ursprünglich vor, anlässlich des Abschlusses eines Liefervertrags über das Raketenartilleriesystem Chunmoo und einer Zeremonie zur Lieferung von Panzerhaubitzen und Panzern Südkorea zu besuchen. Er musste jedoch die Reise kurz vor dem Abflug absagen, weil China den Durchflug seiner Maschine durch dessen Luftraum nicht genehmigte.