Südkorea und Polen unterzeichnen Vertrag über Lieferung koreanischer Mehrfachraketenwerfer

Photo : YONHAP News

Koreanische Mehrfachraketenwerfer vom Typ K239 Chunmoo werden an Polen geliefert.Das Unternehmen Hanwha Defense unterzeichnete am Mittwoch am Sitz des Verteidigungsministeriums in Warschau einen Rahmenvertrag über die Lieferung von 288 Chunmoo-Mehrfachraketenwerfern an die polnische Armee.Polnische Medien schätzen das Volumen des Vertrags auf sechs Milliarden Dollar.Bei einem Rahmenvertrag handelt es sich um ein Verfahren auf polnischer Seite, um vor dem Abschluss eines förmlichen Vertrags das Projektbudget aufzustellen. Es wird erwartet, dass beide Seiten noch im laufenden Jahr einen Ausführungsvertrag unterzeichnen werden.Die K239 Chunmoo verfügt über eine maximale Reichweite von 80 Kilometern. Sie kann mehrere verschiedene gelenkte oder ungelenkte Artillerieraketen abschießen, darunter 239-mm-Lenkgeschosse.