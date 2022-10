Nordkorea hält Kabinettssitzung ab – Umsetzung der von Kim präsentierten Aufgaben betont

Photo : YONHAP News

In Nordkorea hat das Kabinett getagt. In der Sitzung wurde die Notwendigkeit der gründlichen Umsetzung der von Machthaber Kim Jong-un präsentierten Aufgaben betont.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass eine erweiterte Plenarsitzung des Kabinetts am Mittwoch stattgefunden habe. Es seien Maßnahmen erörtert worden, um die vom Vorsitzenden Kim in seiner Rede bei der 7. Sitzung der 14. Obersten Volksversammlung vorgelegten Aufgaben gründlich auszuführen.Ministerpräsident Kim Tok-hun leitete die Sitzung. Pak Jong-gun, Vizepremier und Vorsitzender der Staatlichen Planungskommission, trat als Berichterstatter auf.Pak berichtete, dass im Prozess der Umsetzung der Wirtschaftspläne in wichtigen Industriebereichen Projekte zur Ankurbelung von Wissenschaft und Technologie sowie für die Talentförderung durchgeführt worden seien. Auch Projekte für die Nutzung neuer wissenschaftlicher und technischer Errungenschaften für Produktion und Management seien rege umgesetzt worden.Laut der Nachrichtenagentur wurde bei den Diskussionen betont, dass die für dieses Jahr geplante Instandsetzung und Modernisierung der Produktionsprozesse planmäßig vorangetrieben werden sollte. Auch müssten die Pläne für den herstellenden Sektor unbedingt ausgeführt werden.