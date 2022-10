Schauspieler Jung Woo-sung trifft ukrainische Flüchtlinge in Polen

Photo : YONHAP News

Während sich der Krieg in der Ukraine in die Länge zieht, wird das Leben der ukrainischen Flüchtlinge im Ausland immer ermüdender.Der koreanische Schauspieler Jung Woo-sung, der als Ehrenbotschafter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) tätig ist, traf eine Gruppe von ukrainischen Flüchtlingen in Polen.Es ist bereits sieben Monate her, seit sie vor dem Krieg flohen und die Heimat verließen. Sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder sahen sehr müde aus.Ein Ende des schrecklichen Kriegs ist nicht in Sicht. Es gab für den Moment nichts weiter zu tun, als ihnen zu sagen, dass sie Mut fassen mögen. Man werde sie gemeinsam unterstützen, sagte man ihnen.Jung sagte, es gebe in Ländern wie Südkorea viele Menschen, die die Schwierigkeiten in der Ukraine gut verstünden und für ein schnelles Ende (des Kriegs) beteten.Jung ist seit 2014 Ehrenbotschafter des UNHCR. Er besuchte zunächst Zufluchtsorte für ukrainische Flüchtlinge in Polen, als er aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzte Besuche vor Ort nach drei Jahren wieder aufnahm.Flüchtlinge harren mit der Unterstützung internationaler Organisationen von Tag zu Tag aus. Ein Mädchen bereitete eine Spielzeug-Pizza zu, um den Gast aus der Ferne zu begrüßen.Jung meinte, sowohl die Bürger des angegriffenen Landes als auch die Bürger des Landes, das den Krieg gestartet habe, seien Opfer. Mit diesen Worten drückte er auch Bedauern über die Situation der jungen Menschen aus Russland aus, die vor der Teilmobilmachung nach Südkorea fliehen wollten, aber nicht ins Land gelassen wurden. Er fragte dann, für wen der Krieg geführt werde.Der Schauspieler warnte, dass die aktuellen Schwierigkeiten der Flüchtlinge überall vorkommen und jeden treffen könnten, und betonte die Solidarität der Bürger.Das Interesse auf humanitärer Ebene an sich könnte eine Waffe dafür sein, um den Krieg schnell zu beenden, sagte Jung.