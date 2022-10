Südkorea und USA einig über Fortsetzung von Konsultationen über Inflation Reduction Act

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben vereinbart, in Bezug auf die Steuergutschrift für Elektroautos nach dem US-Gesetz Inflation Reduction Act (IRA) ihre Diskussionen fortzusetzen.Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag einigten sich Handelsminister Ahn Duk-geun und die US-Handelsbeauftragte (USTR) Katherine Tai in einem Telefonat am Vorabend darauf.Ahn und Tai waren sich einig über die Notwendigkeit, Konsultationen zwischen beiden Ländern über das IRA fortzusetzen. Sie vereinbarten, im derzeit im Einsatz befindlichen Diskussionsgremium auf Arbeitsebene nach verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zu suchen.Auch wurde vereinbart, ihre Beratungen im Prozess des US-Finanzministeriums zur Festlegung von untergeordneten Vorschriften für die Umsetzung des IRA fortzusetzen.Die Handelsminister beider Länder wollen im Rahmen multilateraler Sitzungen wie des Handelsministertreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im kommenden Monat die Gespräche auf ranghoher Ebene fortsetzen.