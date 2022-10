Coldplay wirkte an Solo-Single von BTS-Mitglied Jin mit

Photo : YONHAP News

Die britische Rock-Band Coldplay hat an der ersten Solo-Single von Jin, Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS, mitgewirkt.Jin veröffentlichte heute auf dem offiziellen SNS-Auftritt von BTS ein Plakat, um die Beteiligung von Coldplay an der Single „The Astronaut“ bekannt zu machen.Coldplay schrieb gemeinsam mit Jin den Song, der am 28. Oktober im Vorfeld des Beginns seines Wehrdiensts veröffentlicht wird. Die Band beteiligte sich auch am Einspielen des Songs.BTS und Coldplay hatten bereits im vergangenen Jahr für den Song „My Universe“ zusammengearbeitet, der an die Spitze der Billboard Hot 100 gelangt war.