Oppositionschef spricht nach versuchter Durchsuchung von Unterdrückung

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, Vorsitzender der Minjoo-Partei Koreas, hat sich der Verhaftung seines Vertrauten Kim Yong widersetzt.Die Wahrheit sei eindeutig, sagte Lee heute bei einer dringlich einberufenen Plenarsitzung der Abgeordneten der führenden Oppositionspartei.Kim, Vizeleiter des Instituts für Demokratie der Minjoo-Partei, war am Mittwoch wegen des Vorwurfs verhaftet worden, von zentralen Figuren im Skandal um das Entwicklungsprojekt in Daejang-dong in Seongnam illegale politische Spenden erhalten zu haben.Nach dem Wechsel des Regimes und der Staatsanwaltschaft hätten die Beteiligten ihre Aussagen geändert, sagte Lee.Lee kritisierte den Versuch der Staatsanwaltschaft, die Zentrale der Minjoo-Partei zu durchsuchen. Es sei das erste Mal in der Geschichte der Republik Korea, dass während der parlamentarischen Inspektion der Regierungsarbeit die Zentrale einer Oppositionspartei durchsucht werde. Das stelle keine Politik, sondern eine Unterdrückung dar.Staatsanwälte hatten am Mittwoch versucht, das Institut für Demokratie zu durchsuchen, das sich in der Zentrale der Minjoo-Partei in Seoul befindet. Der Versuch scheiterte am Widerstand von Abgeordneten der Partei.