Trauerfeier für bei einem Arbeitsunfall getötete Arbeiterin einer Brotfabrik

Photo : YONHAP News

Eine Trauerfeier für eine Arbeiterin hat heute stattgefunden, die jüngst bei einem Arbeitsunfall in einer zur SPC Group gehörenden Backwarenfabrik ums Leben kam.Die Arbeiterin in ihren Zwanzigern wurde am Samstag in der Fabrik von SPL, einer Tochter der SPC Group, in Pyeongtaek tot aufgefunden. Ihr Oberkörper war in einer Mischmaschine eingeklemmt.Wie festgestellt wurde, fehlten Sicherheitsvorrichtungen, die einen solchen Unfall verhindert hätten.Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit leitete Ermittlungen gegen den Chef von SPL wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen das Gesetz über die Bestrafung schwerer Arbeitsunfälle und das Arbeitsschutzgesetz ein.Die Polizei nahm Ermittlungen gegen den Fabrikleiter wegen Fahrlässigkeit im Dienst mit Todesfolge auf. Sie ließ am Mittwoch eine Autopsie der Leiche der Verstorbenen vornehmen.Präsident Yoon Suk Yeol äußerte Bedauern über den Unfall und ordnete eine gründliche Untersuchung an.In der Umgebung der Zentrale der SPC Group und von Läden ihrer Franchise-Kette Paris Baguette gab es Protestkundgebungen und eine Boykott-Kampagne.