Kospi-Index verliert zweiten Handelstag in Folge

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index hat den zweiten Handelstag in Folge verloren.Die Hauptbörse gab um 0,86 Prozent auf 2.218,09 Zähler nach.Die Anleger rechneten mit weiteren Zinserhöhungen in Südkorea und im Ausland, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Chef der regionalen Notenbank in St. Louis hatte zuletzt gesagt, dass die hohe Inflation weitere Zinsschritte erfordere und er davon ausgehe, dass die Fed die kräftigen Zinserhöhungen bis Anfang kommendes Jahres abschließen werde.Die Anleger seien besorgt, dass eine Rezession koreanische Aktien belasten könnte, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities zitiert.