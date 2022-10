Südkorea prüft Unterstützung von UN-Menschenrechtsresolution gegen Nordkorea wohlwollend

Photo : YONHAP News

Südkorea will möglicherweise eine UN-Menschenrechtsresolution gegen Nordkorea unterstützen.Eine Beteiligung als Co-Sponsor werde wohlwollend überprüft, sagte der Sprecher des Außenministeriums Lim Soo-suk am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Seoul.Die Menschenrechte sollten als universelles Recht der Menschen respektiert werden. Die Regierung sehe die Notwendigkeit, auf der Grundlage von Prinzipien auf Menschenrechtsverstöße in Nordkorea immer wieder zu reagieren.Eine endgültige Entscheidung werde unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen, hieß es weiter.Jedes Jahr stellt die Europäische Union einen Entwurf für eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea vor. Diese wird zum Jahresende vom Dritten Ausschuss an die Vollversammlung weitergeleitet und verabschiedet.Südkorea war von 2008 bis 2018 als Co-Sponsor aufgetreten, nahm ab 2019 davon aber Abstand, weil negative Auswirkungen auf die innerkoreanischen Beziehungen befürchtet worden waren.