Staatsanwälte beantragen Haftbefehl gegen Vertrauten des Oppositionschefs

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte haben einen Haftbefehl gegen einen Vertrauten des Oppositionschefs Lee Jae-myung beantragt.Dem Vertrauten wird ein Verstoß gegen das Gesetz für politische Spenden vorgeworfen.Die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral teilte am Freitag mit, den Antrag gegen Kim Yong gestellt zu haben. Er ist stellvertretender Leiter der Denkfabrik Institute for Democracy, die mit der Minjoo-Partei Koreas verknüpft ist.Kim soll mit dem früheren kommissarischen Präsidenten des Projektentwicklers Seongnam Development Corporation Yoo Dong-gyu und weiteren Personen gemeinsame Sache gemacht und insgesamt 847 Millionen an illegalen Zuwendungen erhalten haben. Die Gelder sollen zu vier Anlässen zwischen April und August des Vorjahres geflossen sein und von Personen stammen, die im Zuge des Skandals um das Entwicklungsprojekt Daejang-dong profitiert hatten.Zu der Zeit fanden in der Minjoo-Partei Vorwahlen für die Aufstellung eines Präsidentschaftskandidaten statt. Kim diente damals als Vizechef von Lees Wahlkampfteam und war für die Finanzen zuständig.Die Staatsanwälte vermuten, dass die Gelder als politische Spenden für Lees Wahlkampf dienten.Kim war am Mittwoch festgenommen worden und wies die Anschuldigungen in einem Verhör zurück.