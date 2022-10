Zwangsarbeit im Krieg Thema bei südkoreanisch-japanischem Vizeaußenministergespräch

Photo : YONHAP News

Die Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg wird bei den kommenden Gesprächen der Vizeaußenminister Südkoreas und Japans ebenfalls ein Thema sein.Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Lim Soo-suk, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit.Seoul und Tokio seien auf verschiedenen Hierarchieebenen miteinander in Kontakt gewesen und würden ihre Kontakte über wichtige Kanäle fortsetzen.Der erste stellvertretende Außenminister Cho Hyun-dong wird von Dienstag bis Donnerstag kommender Woche nach Japan reisen. Neben einem bilateralen Gespräch mit dem japanischen Amtskollegen Takeo Mori ist am Mittwoch auch ein trilaterales Gespräch geplant, an dem US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman teilnehmen wird.Dort sind am Mittwoch auch trilaterale Gespräche mit den USA geplant.