Präsident Yoon telefoniert mit ägyptischem Amtskollegen Abdel Fattah El-Sisi

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah El-Sisi telefoniert.In dem Gespräch am Donnerstag sei es auch um die Zusammenarbeit im Energiesektor gegangen, teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Lee Jae-myoung, mit.Yoon habe in dem Gespräch darauf hingewiesen, dass sich die bilaterale Zusammenarbeit auf verschiedene Gebiete erweitere, darunter Atomkraftwerke, Rüstungsindustrie und Infrastruktur.Yoon habe um Unterstützung für südkoreanische Unternehmen gebeten, die in dem Land aktiv sind.Sein Gesprächspartner habe geantwortet, dass koreanische Unternehmen mit fortgeschrittenen Technologien auf den Gebieten Energie, Elektroautos und Schiffbau willkommen seien.El-Sisi habe außerdem angesprochen, dass sein Land stellvertretend für afrikanische Länder und Entwicklungsländer die 27. Klimakonferenz COP 27 ausrichten werde.Die Regierung in Seoul wolle laut Yoons Worten Ägypten dabei helfen, die Konferenz zu einem Erfolg werden zu lassen. Südkoreas Klimabotschafterin Na Kyung-won werde als Gesandte des Präsidenten an der Konferenz teilnehmen, habe Yoon weiter gesagt.