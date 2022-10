Generalstabschefs Südkoreas, der USA und Japans diskutieren über Nordkoreas Raketen- und Nuklearaktivitäten

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Generalstabschefs Südkoreas, der Vereinigten Staaten und Japans sind zusammengekommen, um Maßnahmen gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen zu erörtern.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas teilte mit, dass sich dessen Vorsitzender Kim Seung-kyum am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit seinen US- und japanischen Kollegen Mark Milley und Koji Yamazaki getroffen habe.Die drei Militärchefs diskutierten über die Sicherheitsherausforderungen in der Region, einschließlich der jüngsten destabilisierenden Raketen-Aktivitäten Nordkoreas und dessen Atomwaffenprogramms. Sie einigten sich, die Bemühungen um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel fortzusetzen.Milley bekräftigte laut dem JCS die Verpflichtung der USA zur Verteidigung Südkoreas und Japans.Die Generalstabschefs betonten zudem die Wichtigkeit einer effektiven bi-, tri- und multilateralen Sicherheitszusammenarbeit für die Verbesserung der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Region.