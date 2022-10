Pentagon: USA beobachten mögliche Vorbereitungen auf Atomtest in Nordkorea genau

Photo : YONHAP News

Die USA und ihre regionalen Verbündeten beobachten mögliche Vorbereitungen in Nordkorea auf einen Atomtest genau.Das teilte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Washington mit.Der Sprecher war gefragt worden, ob es neue Entwicklungen im Zusammenhang mit einem Atomtest in Nordkorea gebe.Auf die Frage, ob die USA erwägen würden, Südkorea zum Atomwaffenstaat zu machen, sagte Ryder, dass sich die USA weiterhin dem Ziel der Denuklearisierung der gesamten koreanischen Halbinsel verpflichtet sähen.Die USA konzentrierten sich dabei auf Kapazitäten für die strategische Abschreckung für Südkorea und die Verbündeten und Partner in der Region.Mit Südkorea gebe es eine seit langem bestehende Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Die USA unterhielten auf der Halbinsel zudem eine beträchtliche Truppenpräsenz.Die USA würden mit Südkorea und Japan regelmäßig Militärmanöver durchführen, um die Interoperabilität und Verteidigung der jeweiligen Interessen sicherzustellen sowie einen möglichen Angriff abzuschrecken, hieß es.