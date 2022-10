Starker Anstieg bei Fällen von Tsutsugamushi-Fieber in Südkorea

Photo : KBS News

Die Zahl der Fälle des Tsutsugamushi-Fiebers, eine durch Milben übertragene Infektionskrankheit, hat in Südkorea in diesem Monat rapide zugenommen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) wurden im Zeitraum vom 9. bis 15. Oktober 177 Fälle des Tsutsugamushi-Fiebers gemeldet. Die Zahl der Erkrankungsfälle sei verglichen mit der Vorwoche um 172 Prozent gestiegen.Das Tsutsugamushi-Fieber ist eine akute fieberhafte Erkrankung, die über Larven von Milben namens Trombicula akamushi (Tsutsugamushi auf Japanisch) übertragen wird. Es handelt sich um eine Infektionskrankheit der 3. Klasse und sie verursacht unter den durch Milben übertragenen Infektionskrankheiten die meisten Erkrankungsfälle.Die KDCA mahnte zur Vorsicht, damit man bei Aktivitäten im Freien oder der Feldarbeit nicht von Milben gebissen wird. Auch wurde in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Einhaltung der Richtlinien zur Vorbeugung einer Erkrankung hingewiesen.Die Behörde teilte außerdem mit, dass eine zügige Diagnose und Behandlung wichtig sei, weil im Falle des Tsutsugamushi-Fiebers dessen Ausheilung möglich sei, wenn gleich in der Anfangsphase der Infektion Antibiotika verabreicht werden.