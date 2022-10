Südkoreas Ausfuhren in den ersten 20 Oktobertagen um 5,5 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats um über fünf Prozent zurückgegangen.Nach Angaben des Zolldiensts am Freitag belief sich das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 20. Oktober auf 32,4 Milliarden Dollar. Das seien verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 5,5 Prozent weniger.Während des Zeitraums wurde an 13,5 Tagen, damit 0,5 Tage mehr als im Vorjahr, gearbeitet. Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen sank demnach um neun Prozent.Das Importvolumen in dem Zeitraum wuchs um 1,9 Prozent auf 37,35 Milliarden Dollar.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 4,95 Milliarden Dollar verbucht. Das Defizit ist größer als das im Vorjahreszeitraum (2,37 Milliarden Dollar) und in den ersten 20 Tagen des vergangenen Monats (4,1 Milliarden Dollar).Das Handelsdefizit im laufenden Jahr bis zum 20. Oktober beträgt 33,84 Milliarden Dollar, was dem bisher höchsten Jahresdefizit entspricht.