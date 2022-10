Innerkoreanisches Erstes Golfturnier seit sechs Jahren in Pjöngjang

Nordkorea hat erstmals seit sechs Jahren wieder in Pjöngjang ein Golfturnier abgehalten.



Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass das Finale des „Herbstturniers von Golfliebhabern“ am Mittwoch und Donnerstag auf dem Pjöngjang Golfplatz ausgetragen worden sei.



Nordkorea hatte von 2011 bis 2016 immer im Herbst ein Amateur-Golfturnier auf dem Pjöngjang Golfplatz in einem Vorort der Hauptstadt veranstaltet. Organisiert wurde es vom britischen Reisebüro Lupine Travel.



Wegen eines Umbaus des Golfkomplexes hatte das Turnier seit 2017 nicht stattgefunden. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten hatte ab dem Jahr 2019 die Corona-Pandemie eine erneute Austragung verhindert.



Die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, ob Nordkorea für die Belebung der Tourismusindustrie seine Grenze wieder öffnen wird. Die Tourismusindustrie ist von den internationalen Sanktionen gegen Nordkorea nicht betroffen. Das gilt auch für Sanktionen der Vereinten Nationen.