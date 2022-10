Bericht: Keine neuen Aktivitäten am Tunnel Nummer 3 am nordkoreanischen Atomtestgelände

Photo : YONHAP News

Laut einer US-Website sind am Tunnel Nummer 3 am nordkoreanischen Atomtestgelände in Punggye-ri keine neuen Aktivitäten beobachtet worden.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass ein siebter Atomtest Nordkoreas, der nach Einschätzung der Regierungen Südkoreas und der USA unmittelbar bevorsteht, in dem Tunnel Nummer 3 unternommen wird.Die Bauarbeiten an der Straße zum Tunnel Nummer 4 seien eingestellt worden, hieß es auch in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht auf „Beyond Parallel“, der auf Nordkorea spezialisierten Website der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS).Die Autoren schrieben anhand von Satellitenaufnahmen vom 17. Oktober, dass es keine neuen Aktivitäten am Tunnel Nummer 3 gebe. Dies sei erwartet worden, weil sowohl Südkorea als auch die USA die Einschätzung verträten, dass Nordkorea alle Vorbereitungen für die Durchführung seines siebten Atomtests abgeschlossen habe.Andere Beobachter wollen hingegen die Möglichkeit eines Nuklearversuchs an einem dritten Ort nicht ausschließen.Nordkorea hatte im Mai 2018 im Vorfeld des ersten Gipfels mit den USA als Teil der vertrauensbildenden Maßnahmen zur Denuklearisierung die Tunnel Nummer 2 bis 4 in Punggye-ri gesprengt.Jedoch wurden Anfang dieses Jahres Anzeichen für die Wiederherstellung der zerstörten Tunnel beobachtet. Am Tunnel Nummer 3 gab es zuletzt keine auffälligen Aktivitäten, nachdem es dort Anfang Juni Hinweise auf abschließende Vorbereitungen für einen Atomtest gegeben hatte.