Polen überprüft Kauf des koreanischen Panzerwagens Redback

Photo : YONHAP News

Polen überprüft, koreanische Schützenpanzer vom Typ Redback zu kaufen.Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak gab am Donnerstag (Ortszeit) in sozialen Medien bekannt, dass der südkoreanische Panzerwagen AS-21 Redback als Ergänzung zum von Polen entwickelten Panzerwagen BORSUK in Erwägung gezogen werde.Er veröffentlichte Fotos von BORSUK und Redback und schrieb, man suche nach optimalen Lösungen zur Verstärkung mechanisierter Truppen. Man habe gerade mit der Erprobung begonnen.Es ist das erste Mal, dass sich eine hochrangige Person Polens zur Einfuhr des Redback äußerte. Wie verlautete, sei nächste Woche in dem Land eine Demonstration des Schützenpanzers geplant.Polen hatte zuvor den Kauf von K2-Kampfpanzern, K9-Panzerhaubitzen und leichten Kampfflugzeugen vom Typ KA-50 beschlossen. Am 19. Oktober unterzeichnete das Land zudem einen Rahmenvertrag über den Kauf von 288 Mehrfachraketenwerfern vom Typ Chunmoo.