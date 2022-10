Behörden warnen vor Doppelwelle angesichts Corona-Reproduktionszahl von über eins

Photo : YONHAP News

Die Behörden in Südkorea haben erneut vor einer möglichen Doppelwelle von Corona und saisonaler Grippe gewarnt, weil die Reproduktionszahl des Coronavirus wieder auf über eins stieg.Entsprechendes äußerte Vizegesundheitsminister Lee Ki-il heute bei einer Regierungssitzung zu Covid-19.Heute seien etwa 24.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, die Zahl verharre damit die fünfte Woche in Folge im 20.000er-Bereich. Die Reproduktionszahl habe 1,09 betragen und damit erstmals seit neun Wochen die Schwelle von eins übertroffen, sagte er.Die Reproduktionszahl ist die Anzahl der Personen, die ein Infizierter durchschnittlich ansteckt. Ein Wert über eins bedeutet, dass die Welle um sich greift.Die Zahl der Grippe-Verdachtsfälle lag in der zweiten Oktoberwoche bei 6,2 pro 1.000 ambulante Patienten. Damit wurde der Grenzwert für eine Warnung vor einer Welle von 4,9 überschritten.