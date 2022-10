Leitbörse Kospi gibt dritten Handelstag in Folge nach

Photo : YONHAP News

Die Leitbörse Kospi hat am Freitag den dritten Handelstag in Folge nachgegeben.Der Hauptindex verlor 0,22 Prozent auf 2.213,12 Zähler. Grund seien Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung angesichts schwacher Daten zur Exportwirtschaft.Südkoreas Ausfuhren in den ersten 20 Tagen des Oktober waren um 5,5 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgegangen.Schwache Daten zur Wirtschaft und Unternehmenszahlen schienen Sorgen vor einer Rezession geschürt zu haben, dies habe sich auf Stimmung der Anleger ausgewirkt, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities zitiert.