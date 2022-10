Vereinigter Generalstab: Nordkoreanisches Schiff überquerte NLL und drehte nach Warnschüssen ab

Photo : KBS News

Ein nordkoreanisches Handelsschiff hat die Nördliche Grenzlinie (NLL), die faktische Seegrenze zwischen beiden Koreas, überquert.Wie Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) am Montag mitteilte, habe das Schiff abgedreht, nachdem Südkorea per Kommunikationsleitung gewarnt und Warnschüsse abgegeben hatte.Das nordkoreanische Schiff Mupo habe die NLL etwa 27 Kilometer nordwestlich der Insel Baengnyeong im Westmeer gegen 3.42 Uhr am Montag überquert.Südkoreas Streitkräfte betrachten das Überqueren der NLL als "Eindringen" und untersuchen die näheren Umstände.Zuletzt hatte im März ein nordkoreanisches Schiff die NLL überquert, dem ein nordkoreanisches Patrouillenboot folgte. Auch damals hatten Südkoreas Streitkräfte reagieren müssen.Einen ähnlichen Vorfall gab es auch im November 2019 als ein nordkoreanisches Schiff vor der Baengnyeong-Insel über die NLL fuhr und dann wieder umkehrte.