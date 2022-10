Regierung will Liquiditätsprogramme auf mindestens 50 Billionen Won erweitern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will ihre Liquiditätsprogramme auf mindestens 50 Billionen Won oder 35 Milliarden Dollar erweitern.Grund ist die Sorge vor einer Liquiditätsklemme, die zum Teil durch einen Zahlungsausfall beim Freizeitpark Legoland und hohe Zinsen verursacht werden könnte.Nach einer dringend einberufenen Sitzung von führenden Wirtschafts- und Finanzbeamten am Sonntag, teilte die Regierung mit, das Volumen der Anleihekaufprogramme durch staatliche Banken auf 16 Billionen Won zu erhöhen.Darüber hinaus wird Korea Securities Finance Corporation ab dieser Woche Brokerhäuser mit frischem Kapital versorgen, denen wegen besicherter Geldmarktpapiere für die Projektfinanzierung eine Liquiditätsklemme droht.Außerdem beschloss die Regierung um zehn Billionen Won höhere Finanzierungsgarantien für lokale Finanzierungsprojekte von Korea Housing and Urban Guarantee Corporation sowie Korea Housing Finance Corporation.Darüber hinaus werden Stabilisierungsfonds im Wert von etwa 20 Billionen Won fortlaufend betrieben.