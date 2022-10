Verleihung von koreanischen Militärorden an ausgezeichnete US-Kriegsveteranen angestrebt

Photo : YONHAP News

146 von der US-Regierung ausgezeichneten amerikanischen Veteranen des Koreakriegs sollen für ihre Verdienste südkoreanische Orden verliehen werden.Das gaben die Stiftung der Korea-US-Allianz und der Korea Defense Veterans Association, eine Organisation der früher in Südkorea eingesetzten US-Soldaten, bekannt. Sie würden ein Buch über die 146 Helden veröffentlichen, die im Koreakrieg die Medal of Honor, die höchste militärische Auszeichnung der US-Regierung, erhalten hatten.In dem Buch werden die Verdienste dieser Personen ausführlich beschrieben. Zu ihnen zählen 84 Soldaten, 24 Unteroffiziere, 37 Offiziere und ein General.Die Stiftung will in Kooperation mit dem Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten die etwa zehn noch lebenden Personen ausfindig machen und einladen. Sie will empfehlen, die 146 Amerikaner mit Orden für militärische Verdienste der südkoreanischen Armee auszuzeichnen.