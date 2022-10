Premier verspricht Solidarität mit internationaler Gemeinschaft für Zusammenführung getrennter Familien

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat die Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft in Aussicht gestellt, damit Menschen aus dem Nordteil Koreas ihre Angehörigen in Nordkorea wiedersehen können.Die entsprechende Äußerung machte Han in seiner Glückwunschansprache bei der 40. Sportveranstaltung der Einwohner der nördlichen Provinzen am Sonntag in Seoul. So werden die Menschen in Südkorea bezeichnet, die aus dem nördlichen Teil Koreas, aktuell Nordkorea, stammen.Han versprach Unterstützung für den Austausch zwischen diesen Menschen im In- und Ausland und die Übernahme der Volkskultur der fünf nördlichen Provinzen.Wie der Krieg in der Ukraine erkennen lasse, bringe der Wille allein keinen Frieden. Die Regierung werde auf der Grundlage der soliden Fähigkeit zur Landesverteidigung und des Bündnisses mit den USA entschlossen gegen Nordkoreas Provokationen vorgehen, betonte Han in Bezug auf die Nordkorea-Politik.Han äußerte auch den Wunsch, dass möglichst bald Familien aus Süd und Nord zusammenkommen und eine schöne Zeit miteinander verbringen.Die Sportveranstaltung der Einwohner der nördlichen Provinzen findet seit 1983 jährlich im Herbst statt. Daran nehmen auch nordkoreanische Flüchtlinge teil.