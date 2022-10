Koreanischer Film „Jeong-sun“ bei Filmfest von Rom zweimal ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Der koreanische Film „Jeong-sun“ hat beim 17. Internationalen Filmfest von Rom zwei Preise gewonnen.Bei der Preisverleihung am Samstag (Ortszeit) in Rom wurde „Jeong-sun“ von Regisseurin Jeong Ji-hye mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. Kim Kum-soon, Hauptdarstellerin des Films, gewann den Preis für die beste Schauspielerin.„Jeong-sun“ war als einzige südkoreanische Produktion in die Wettbewerbskategorie eingeladen worden. Im Film wird gezeigt, wie Jeong-sun sich aus ihrer misslichen Lage befreit und ihre Selbstständigkeit zurückgewinnt, nachdem ein intimes Video von ihr in Umlauf geraten war.Das Internationale Filmfest von Rom zählt zu einem der repräsentativsten Filmfestivals in Italien und findet seit 2006 jährlich statt.