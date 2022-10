Staatsanwälte wollten erneut Gebäude der Minjoo-Partei durchsuchen

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte haben erneut die Zentrale der Minjoo-Partei durchsuchen wollen.Anlass sind Ermittlungen gegen Kim Yong, einen früheren Mitarbeiter des Parteivorsitzenden.Laut Parteimitarbeitern habe eine Gruppe von Staatsanwälten und Ermittlern versucht, die Räumlichkeiten der parteinahen Denkfabrik Institute for Democracy zu durchsuchen, deren stellvertretender Leiter Kim ist.Der für Öffentlichkeitsarbeit der Partei Zuständige, Han Jun-ho, teilte in sozialen Medien mit, dass die Staatsanwaltschaft die Parteizentrale durchkämmen wolle und sprach von einer "Invasion".Mitarbeiter der Partei wollen die Ermittler erneut am Zutritt zum Gebäude hindern. Auch am Mittwoch letzter Woche hatten sie den Eingang blockiert.Kim war am vergangenen Samstag festgenommen worden, weil er für den Präsidentschaftswahlkampf von Lee Jae-myung illegale Gelder angenommen haben soll.