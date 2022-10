Politik Südkoreas Generalstabschef besucht Strategisches Kommando der USA

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Kim Seung-kyum, hat am Freitag (Ortszeit) während seines Aufenthalts in den USA deren Strategisches Kommando aufgesucht.



Er habe mit dem Kommandeur des Strategischen Kommandos, Charles Richard, über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und Maßnahmen zur Verstärkung der Kooperation diskutiert, teilte der JCS am Samstag mit.



Paul LaCamera, Kommandeur der gemeinsamen Streitkräfte Südkoreas und der USA, begleitete Kim.



Beide Seiten teilten die Ansicht, dass die Sicherheitslage aufgrund der gesteigerten Nuklear- und Raketenfähigkeiten Nordkoreas, dessen gesetzlichen Verankerung der Atomwaffenpolitik sowie der angeblichen Übungen der für den Einsatz von taktischen Atomwaffen zuständigen Truppeneinheiten ernsthaft ist. Sie betonten, dass jede Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen mit einer resoluten und überwältigenden Reaktion des Bündnisses konfrontiert sein werde.



Beide Seiten vereinbarten, eine rechtzeitige und koordinierte Stationierung und den Einsatz von strategischen Ressourcen auf der koreanischen Halbinsel, bilaterale Manöver und Übungen sowie den Ausbau des strategischen Dialogs aktiv anzustreben.



Laut dem JCS stellte Admiral Richard die Bereitschaft des Strategischen Kommandos vor und sagte, es sei bereit, effektiv auf jede nukleare Bedrohung aus Nordkorea zu reagieren. Er habe bekräftigt, dass die USA im Notfall Südkorea alle Fähigkeiten zur erweiterten Abschreckung zur Verfügung stellen würden.