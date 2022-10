Eiskunstlauf-Königin Kim Yu-na und Sänger Ko Woo-rim heiraten

Photo : YONHAP News

Kim Yu-na, die auch als „Eiskunstlauf-Königin“ bekannt ist, und Sänger Ko Woo-rim haben den Bund fürs Leben geschlossen.Die Hochzeitsfeier fand am Samstagnachmittag in Seoul unter Ausschluss der Medien statt.Kim und Ko lernten sich anlässlich einer Eisshow kennen, die von Kims Agentur All That Sports im Jahr 2018 veranstaltet wurde und bei der Kos Crossover-Vokalquartett Forestella auftrat.Kim hatte bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver mit einem neuen Weltrekord von 228,56 Punkten und als erste Südkoreanerin die Goldmedaille im Eiskunstlauf gewonnen. Kim hatte auch bei den Weltmeisterschaften, den Vier-Kontinente-Meisterschaften und im Grand-Prix-Finale Gold geholt und damit als Erste im Dameneinzel im Eiskunstlauf den Grand-Slam-Titel gewonnen.