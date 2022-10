Weiterer Arbeitsunfall in Brotfabrik von SPC Group

Photo : YONHAP News

Nur wenige Tage nach einem tödlichen Arbeitsunfall in einer Backwarenfabrik der SPC Group ist ein weiterer Unfall in einer anderen Fabrik der Unternehmensgruppe gemeldet worden.In einer Fabrik der Tochterfirma Shany in Seongnam verlor ein Arbeiter in seinen Vierzigern am Sonntagmorgen einen Teil eines Zeigefingers.Dazu kam es nur zwei Tage nachdem sich der Vorsitzende der SPC Group für einen tödlichen Arbeitsunfall entschuldigt und die Verstärkung des Sicherheitsmanagements versprochen hatte. In einer Fabrik der Tochter SPL war eine Arbeiterin in ihren Zwanzigern am 15. Oktober während der Arbeit ums Leben gekommen. Ihr Oberkörper war in einer Mischmaschine eingeklemmt worden.Die Polizei teilte zu dem neuen Unfall mit, dass es keinen Maschinenfehler gegeben habe. Auch die Regelung, dass an jeder Fertigungsstraße zu dritt gearbeitet werde, sei eingehalten worden.Die Polizei will überprüfen, ob die Mitarbeiter in Fragen des Arbeitsschutzes ordentlich geschult wurden oder ob ihnen Arbeitsaufträge gegeben wurden, die sie kaum ausführen konnten.SPC stoppte nach eigenen Angaben die Arbeit an der betroffenen Fertigungsstraße und führte umgehend eine Sicherheitskontrolle durch.