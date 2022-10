Seoul will Strecke von Gwanghwamun bis zum Fluss Han in grüne Straße umwandeln

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will eine sieben Kilometer lange Strecke vom Gwanghwamun-Platz im Stadtzentrum bis zum Fluss Han in eine Straße mit mehr Grünflächen und breiteren Gehwegen verwandeln.Das kündigte Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon bei seinem Besuch auf der Avenue des Champs Élysées in Paris am Samstag (Ortszeit) an, wo ein Projekt zur grüneren Umgestaltung der Prachtstraße durchgeführt wird.Die Stadt Paris will 250 Millionen Euro einsetzen, um die Avenue des Champs Élysées bis 2030 zu einer grünen Achse in der Stadtmitte und einem Garten für die Bürger zu verwandeln. Im Zentrum stehen die Halbierung der Fahrspuren von derzeit acht auf vier und die Gestaltung von Erholungsräumen und Grünflächen für Fußgänger.Der Plan der Stadt Seoul für die Gestaltung einer „den Staat symbolisierenden Straße“ entlang der sieben Kilometer langen Strecke vom Gwanghwamun-Platz über den Hauptbahnhof Seoul und Yongsan zum Fluss Han sieht vor, die Anzahl der Fahrspuren zu reduzieren und die Gehwege um das 1,5-Fache zu vergrößern sowie Radwege zu bauen.