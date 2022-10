Politik Neues Logo des Präsidialamts vorgestellt

Das Präsidialamt hat seine neue sogenannte Corporate Identity (CI) vorgestellt, die das den früheren Amtssitz des Präsidenten Cheong Wa Dae symbolisierende Logo ersetzen soll.



Das neue Logo zeigt zwei Phönixe, die den Präsidenten symbolisieren, und die Nationalblume Straucheibisch vor dem Hintergrund des Gebäudes im Seouler Bezirk Yongsan, in dem sich das Büro des Präsidenten seit dem Amtsantritt der neuen Regierung befindet.



Der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes, Lee Jae-myoung, erläuterte, dass die neue CI Freiheit, Frieden und Wohlstand in der Republik Korea symbolisiere. Das Sinnbild spiegele den Wunsch nach Frieden und Freiheit durch Stabilität und Harmonie wider.



Mit der Darstellung des Büros des Präsidenten sollen die Eröffnung der „Yongsan-Ära“ und ein kräftiger Sprung nach vorne dargestellt werden.



Für die neue CI werde Indigoblau als Hauptfarbe verwendet, sie werde aber auch in anderen Farben wie Gold eingesetzt. Das Logo werde für den Internetauftritt des Präsidialamtes und verschiedene PR- und Werbematerialien verwendet, hieß es.