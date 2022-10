Flugzeug von Korean Air schießt auf Philippinen über Landebahn hinaus

Photo : YONHAP News

Eine Passagiermaschine von Korean Air ist bei der Landung auf dem Flughafen Mactan-Cebu auf den Philippinen über die Landebahn hinausgeschossen.Das Flugzeug (KE631) startete am Sonntag um 18.35 Uhr in Incheon in Richtung Cebu. Die Maschine versuchte gegen 23 Uhr Ortszeit bei schlechtem Wetter auf dem Flughafen Mactan-Cebu zu landen. Nach zwei abgebrochenen Landeanflügen konnte sie zwar etwa eine Stunde später als geplant auf dem Boden aufsetzen, schoss jedoch weit über die Landebahn hinaus.An Bord waren 162 Passagiere und elf Besatzungsmitglieder. Wie verlautete, gebe es nur Leichtverletzte.Da die Maschine mit beschädigtem Fahrwerk in der Nähe der Landebahn zum Stehen gekommen war, musste die Landebahn gesperrt werden.Infolge des Unfalls musste eine Passagiermaschine von Jin Air, die auf Cebu landen sollte, zum Flughafen Manila umgeleitet werden.Das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr setzte eine Zentrale ein, welche die Schäden ermitteln und Unfallursache klären soll.Der Untersuchungsausschuss für Luftfahrt- und Eisenbahnunfälle sowie das Ministerium wollen Mitarbeiter schicken, damit sie sich an der Untersuchung vor Ort beteiligen werden.Korean Air will die genaue Unfallursache ermitteln und eine Ersatzmaschine schicken, um die für den Rückflug mit der Unglücksmaschine gebuchten Passagiere bald nach Südkorea zu bringen.Der Präsident der Fluggesellschaft, Woo Kee-hong, entschuldigte sich und versprach, keine Bemühungen auszulassen und mit der philippinischen Luftfahrtbehörde und koreanischen Behörden eng zu kooperieren, damit die Lage schnell unter Kontrolle gebracht werden könne.