Südkorea will mit Chinas neuer Führung auf Grundlage gegenseitigen Respekts Beziehungen weiterentwickeln

Photo : YONHAP News

Südkorea will sich weiter bemühen, um gemeinsam mit der neu gewählten Führung Chinas auf der Grundlage des gegenseitigen Respekts und des Geists der Gegenseitigkeit die bilateralen Beziehungen noch gesünder und reifer werden zu lassen.Die entsprechende Äußerung machte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul am Montag. Hinsichtlich des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas vom 16. bis 22. Oktober und der Wahl der neuen Führung sagte er, die Angelegenheit werde mit Interesse verfolgt.Chinas Präsident Xi Jinping wurde auf der ersten Plenarsitzung des 20. Zentralkomitees am Sonntag, unmittelbar nach dem Parteitag, als Generalsekretär der Partei und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission wiedergewählt.