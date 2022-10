Experte: Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen wäre noch verfrüht

Photo : YONHAP News

Die Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen wird nach Einschätzung eines Expertenbeirats erst in drei Monaten möglich sein.Der Leiter des nationalen Beratungsausschusses für die Reaktion auf Infektionskrankheiten, Jung Ki-suck, bewertete heute vor der Presse, dass eine Abschaffung der Maskenpflicht in Innenräumen noch verfrüht wäre.Eine solche Maßnahme würde bedeuten, dass Infektionen in einem gewissen Ausmaß geduldet würden. Es sei jedoch jetzt nicht gewiss, in welcher Weise eine siebte Corona-Welle das Land heimsuchen werde und wie groß die Grippe-Welle sein werde.Falls wissenschaftlich begründet werden könne, dass eine Aufhebung der Maskenpflicht außer in öffentlichen Verkehrsmitteln und medizinischen Einrichtung sicher sei, könnte dies auf kühne Weise beschlossen werden. Wenn man noch drei Monate ausharre, werde die Frage der Maskenpflicht in Innenräumen keine Kopfschmerzen mehr bereiten, hieß es weiter.