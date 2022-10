Südkoreas Kospi-Börse kann zum Wochenstart zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Kospi-Börse hat zum Wochenstart zulegen können.Der Leitindex rückte um 1,04 Prozent auf 2.236,16 Zähler vor.Die Regierung hatte am Sonntag eine Ausweitung ihres Liquiditätsprogramms beschlossen. Dies habe die Anleger angesichts der Sorgen wegen Zahlungsschwierigkeiten eines Freizeitparks in der Provinz Gangwon beruhigt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Auch Bemerkungen von Beamten der US-Notenbank Fed, nach denen das Tempo der Zinssteigerungen gedrosselt werden müsse, hätten für bessere Stimmung an der Börse gesorgt,Die Bemerkungen seien angesichts der Rezessionsrisiken angemessen. Doch würden solche Signale nur kurzfristig wirken, wurde Noh Dong-kil von Shinhan Investment & Securities von Yonhap wiedergegeben.