Nationaler Sicherheitsrat der USA: Nordkorea kann jederzeit Atomtest durchführen

Nach Einschätzung des Weißen Hauses kann Nordkorea jederzeit einen Atomtest durchführen.Das sagte der Kommunikationsdirektor des nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, am Montag gegenüber Reportern.Die USA seien weiterhin davon überzeugt, dass Nordkorea zur Durchführung eines weiteren Nukleartests jederzeit bereit sei.Gleichzeitig bekräftigte der Sprecher die Entschlossenheit Washingtons für einen Dialog mit Pjöngjang ohne Vorbedingungen. Dieses Angebot gebe es weiterhin, sagte er.Die jüngste Serie von Raketenstarts habe zu den Sorgen der USA über die nordkoreanischen Provokationen beigetragen. Die Tests hätten Washington vor einigen Monaten dazu veranlasst, die geheimdienstlichen Aktivitäten im Umfeld der koreanischen Halbinsel zu verstärken.Aus solchen Gründen würden die USA außerdem bilaterale und trilaterale Manöver mit Südkorea und Japan durchführen. Der Sprecher bekräftigte in diesem Zusammenhang die Entschlossenheit, die beiden Länder zu verteidigen. Verbündete per Vertrag seien sie nicht bloß mündlich, sondern auf dem Papier, hieß es weiter.