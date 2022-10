Forderungen in USA nach Anerkennung Nordkoreas als Atommacht

Photo : YONHAP News

Angesichts der großen Wahrscheinlichkeit eines siebten Atomtests in Nordkorea wird in den USA die Forderung laut, das Land als Atommacht anzuerkennen und den Plan zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu verwerfen.Die Nachrichtenagentur Bloomberg schrieb in einer Kolumne am Montag (Ortszeit), das jahrzehntelange Streben nach der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei gescheitert. Nachdem Nordkorea sich im letzten Monat selbst zur Atommacht erklärt habe, müssten die USA und ihre Verbündeten diese Realität akzeptieren und lernen, damit zu leben.Die Regierung von Joe Biden habe bereits die gescheiterten Politiken früherer Regierungen aufgegeben. Auch in der Nordkorea-Frage sei ein Umdenken erforderlich, hieß es.Jeffrey Lewis, ein Atomexperte am Middlebury Institute of International Studies, hatte verlangt, für einen Abbau der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu akzeptieren, dass Nordkorea ein Atomwaffenstaat sei.Donald Kirk, ein auf Ostasien spezialisierter Journalist, schrieb in einem Beitrag für „The Hill“, die Hoffnung, mit Kim Jong-un Atomverhandlungen führen zu können, sei nichts als Fantasie. Er forderte, die gesetzliche Verankerung der Atomstreitmacht Nordkoreas als substanzielle Bedrohung zu betrachten und die Verteidigungsbereitschaft zu verstärken.