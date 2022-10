Kakao, SK und Naver entschuldigen sich vor Parlament für Dienstausfall

Photo : YONHAP News

Die Unternehmen Kakao, SK und Naver haben sich vor dem Parlament für den Dienstausfall vor rund anderthalb Wochen entschuldigt.Bei der Überprüfung der Arbeit des Ministeriums für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie am Montag entschuldigten sich Kakao-Gründer Kim Beom-su, der Chef von SK C&C CEO Park Sung-ha und der Naver-Gründer Lee Hae-jin für die Unannehmlichkeiten, die aufgrund eines Brands in einem Datenzentrum von SK C&C verursacht wurden. In dem Gebäude hat Kakao seine wichtigsten Server untergebracht.Kim erläuterte, dass er sich der Wichtigkeit von Datenzentren bewusst gewesen sei und auch in solche Anlagen investiert habe. Eine Vorbereitungszeit von vier bis fünf Jahren habe aber bedeutet, dass die Systeme noch nicht bereit gewesen seien. Für die Zukunft versprach er weitere Investitionen und stabile Systeme auf dem Niveau globaler Unternehmen.Sein Unternehmen wolle außerdem gemäß den Geschäftsbedingungen Entschädigungen zahlen. Ein Beratungsgremium, in dem Nutzer und repräsentative Gruppen vertreten sein werden, würde an einem Plan für Entschädigungen wegen des Ausfalls frei zugänglicher Dienste mitarbeiten.Park sagte vor den Abgeordneten, er spüre eine große Verantwortung und wolle bei SK auf höchster Ebene Diskussionen über Entschädigungen anstoßen, noch bevor die Brandursache geklärt sei.Naver-Gründer Lee äußerte sich ähnlich und versprach, Unannehmlichkeiten so weit wie möglich zu verhindern, indem mehr Inspektionen durchgeführt würden.