Seouls Leitungswasser bei Qualitätsprüfung als unbedenklich eingestuft

Photo : YONHAP News

Arisu, Seouls Leitungswasser, hat sich auch bei verschärften Qualitätsprüfungen als unbedenklich erwiesen.Das gab die Stadtverwaltung am Montag bekannt.Die Qualität des Leitungswassers wurde in 341 Punkten geprüft, während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, die Wasserqualität in 166 Punkten zu testen.Sohn Jung-soo, Leiter des Wasserforschungsinstituts von Seoul, sagte, dass das Leitungswasser nicht nur auf den gesetzlich festgelegten Wasserqualitätsstandard, sondern hinsichtlich der Kriterien einer verschärften Wasserqualitätsüberwachung regelmäßig geprüft werde, um die Einwohner mit sicherem Leitungswasser zu versorgen.