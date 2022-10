Südkoreas neuer Botschafter in Deutschland übergab Beglaubigungsschreiben

Der neue südkoreanische Botschafter in Deutschland, Kim Hong-kyun, hat am Montag (Ortszeit) im Schloss Bellevue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein Beglaubigungsschreiben übergeben.Das erfolgte elf Tage nach Kims Ankunft für die Übernahme seines neuen Postens in Deutschland am 13. Oktober.Laut der südkoreanischen Botschaft begrüßte der Bundespräsident Kims Amtsantritt und sagte, er freue sich auf seinen für den 3. bis 5. November vorgesehenen Besuch in Südkorea.Steinmeier sagte auch, er erwarte eine breite Diskussion mit Präsident Yoon Suk Yeol sowohl über die bilateralen Beziehungen als auch über verschiedene Bereiche, darunter die Wirtschaftssicherheit, die indopazifische Strategie und die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel.Kim versprach, aktive Bemühungen zu unternehmen, um anlässlich des 140. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Deutschland im kommenden Jahr die Beziehungen zu vertiefen und weiterzuentwickeln.