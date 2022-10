Vizeaußenminister reist für Gespräche mit US- und japanischen Kollegen nach Japan

Photo : YONHAP News

Südkoreas Erster Vizeaußenminister Cho Hyun-dong ist heute Vormittag nach Japan aufgebrochen, um mit seinen amerikanischen und japanischen Amtskollegen zu Gesprächen zusammenzukommen.Das trilaterale Vizeaußenministertreffen Südkoreas, der USA und Japans findet zum zweiten Mal seit dem Amtsantritt der neuen Regierung in Seoul statt. Das erste Treffen war im Juni in Seoul abgehalten worden.Cho sagte vor dem Abflug am Flughafen Gimpo Reportern gegenüber, die Lage in der ostasiatischen Region sei aufgrund der jüngst fortgesetzten Provokationen Nordkoreas und nach dem Abschluss des Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas ernsthaft.Cho wird sich heute Nachmittag mit US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman treffen. Auch ein Treffen mit seinem japanischen Amtskollegen Takeo Mori ist geplant.Das trilaterale Vizeaußenministertreffen findet am Mittwoch statt.