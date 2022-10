Photo : YONHAP News

Die 17. Auflage des Koreanischen Filmfestivals in Paris wird am Dienstag Ortszeit im Kino Publiciscinémas eröffnet.Während des Festivals bis 1. November werden 68 koreanische Filme, darunter 26 Spiel- und 42 Kurzfilme, aufgeführt.Eröffnungsfilm ist „Life ist Beautiful“ von Regisseur Choi Kook-hee. Die Veranstaltung wird mit „To the Land of Happiness“ von Regisseur Im Sang-soo zu Ende gehen.