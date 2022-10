Nordkoreanischer Flüchtling in Seoul tot aufgefunden

Photo : YONHAP News

In Seoul ist eine Leiche gefunden worden, bei der es sich offenbar um einen nordkoreanischen Flüchtling handelt.Laut der Korea Hana Foundation, einer dem Vereinigungsministerium unterstellten Stiftung für nordkoreanische Flüchtlinge, und der Polizei wurde am 19. Oktober in einer Mietwohnung im Bezirk Yangcheon eine Leiche gefunden. Es handelt sich vermutlich um eine aus Nordkorea geflüchtete Frau im Alter von 49 Jahren mit Nachnamen Kim.Da die Leiche Winterkleidung anhatte und offenbar seit April letzten Jahres kein Warmwasser genutzt wurde, wird davon ausgegangen, dass die Person vor fast einem Jahr gestorben war.Kim war 2002 nach Südkorea gekommen und hatte bis Ende 2017 bei der genannten Stiftung als Beraterin für nordkoreanische Flüchtlinge gearbeitet.Sie wurde einmal als Beispiel für eine erfolgreiche Ansiedelung von Flüchtlingen in Südkorea in den Medien vorgestellt. Wie verlautete, habe sie jedoch seit 2018 keinen Kontakt zu Bekannten mehr gehabt und keinen Angehörigen in Südkorea.Die Polizei habe den Nationalen Forensischen Dienst mit einer genauen DNA-Analyse beauftragt. Sie wolle auf der Grundlage deren Ergebnisses den genauen Todeszeitpunkt und die Todesursache ermitteln, sagte ein Polizeibeamter.