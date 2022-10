Medien: USA erteilen Nordkoreaner erstmals seit sieben Jahren Studentenvisum

Photo : Getty Images Bank

Das US-Außenministerium hat laut einem Medienbericht erstmals seit sieben Jahren einem nordkoreanischen Staatsbürger ein Studentenvisum erteilt.Das berichtete der US-Sender Radio Free Asia (RFA) anhand der im Internetauftritt des Ministeriums veröffentlichten Daten zur Ausstellung von Nichteinwanderungsvisa.Demnach erhielten insgesamt 21 nordkoreanische Staatsbürger im Fiskaljahr 2022 Nichteinwanderungsvisa der USA. Einer von ihnen bekam das F-1 Visum, ein Visum für ein Studium in den USA.Es ist das erste Mal seit dem Fiskaljahr 2015, dass ein F-Visum einem nordkoreanischen Staatsbürger erteilt wurde.Die USA hatten im September 2017 zur Regierungszeit von Donald Trump durch ein Anti-Einwanderungsdekret Nordkorea auf die Liste der Staaten gesetzt, für deren Bürger die Einreise in die USA eingeschränkt oder verboten wird. Präsident Joe Biden habe im Januar letzten Jahres die entsprechende Maßnahme beendet, so RFA.