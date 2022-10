Seoul stellt 96 Wege mit gefärbtem Laub vor

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat heute 96 Wege vorgestellt, an denen die herbstliche Laubfärbung bewundert werden kann.Die Stadtverwaltung erwartete, dass die Laubfärbung, Danpoong auf Koreanisch, am Berg Bukhan am nördlichen Stadtrand um den 30. Oktober ihren Höhepunkt erreichen werde und in der Stadtmitte Anfang November.Die Stadtverwaltung hatte von den letztes Jahr ausgewählten 96 Danpoong-Wegen zwei schwer zugängliche Orte nicht erneut empfohlen und stattdessen zwei andere Wege neu auf die Liste gesetzt.Die 96 Wege haben eine Gesamtlänge von 153 Kilometern und werden von über 55.000 Bäumen gesäumt, darunter Ginkgo.Detaillierte Informationen können im Internetauftritt der Stadtverwaltung (www.seoul.go.kr/story/autumn) und auf der Plattform Smart Seoul Map (map.seoul.go.kr) eingesehen werden.